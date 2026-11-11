120 Anggota DPR Mengusulkan HMP untuk Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka

120 anggota DPR RI menyampaikan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka, mengangkat isu keabsahan ijazahnya yang diperdebatkan dalam pemilihan 2024.

120 anggota DPR Republik Indonesia mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang mengarah pada pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, sang wakil presiden, pada 11 November 2026. Usulan tersebut dipicu oleh sengketa keabsahan ijazah pendidikan Gibran, yang dipertanyakan selama proses pemilu 2024.

Prosedur HMP dan Dasar Hukum

Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional DPR, menurut Pasal 210 ayat (1) Undang‑Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat (UUD MPR). Prosesnya memerlukan usulan minimal 25 anggota DPR, yang kemudian dibahas di rapat paripurna. Persetujuan dibutuhkannya sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir.

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Setelah disetujui, DPR membentuk panitia khusus bagi seluruh fraksi guna mengkaji materi HMP. Panitia wajib menyampaikan laporan ke rapat paripurna dalam waktu tertentu. Jika laporan diterima, HMP dilanjutkan dengan penyerahan kepada pemerintah dan, bila relevan, Mahkamah Konstitusi.

Posisi Fraksi dan Alasan Usulan

Anggota Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan bahwa usulan HMP berfokus pada legitimasi jabatan Gibran setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai ijazahnya.

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Fraksi PKS memaparkan dugaan pelanggaran UUD 1945 dan pernyataan tertokoh beretika, menunjukkan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Anggota PKS, Mardani Ali Sera dan Yanuar Arif Wibowo, menyerahkan dokumen HMP dengan penuh keyakinan terhadap dasar peraturan.

Fraksi PKB, diwakili oleh Muhammad Khozin, menyoroti dampak negatif polemik ijazah bagi masyarakat. Ia berharap usulan dapat mengakhiri polarisasi dan menuntun kepada hasil akhir hukum.

Reaksi Pengurus DPR dan Dampak Terhadap Gubernur

Dua Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal, menerima dokumen HMP dari para pengusul dalam sesi resmi di Kompleks Parlemen. Mereka menegaskan prosedur formal harus diikuti tanpa intimidasi politik.

Sementara itu, anggota DPR menekankan bahwa proses HMP tidak otomatis berarti pemakzulan, melainkan suatu mekanisme penilaian resmi atas dugaan pelanggaran perbuatan tercela Gibran. Bila hasil panitia menjahati bahwa Gibran tidak melanggar, maka HMP akan ditutup secara final.

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Tindakan Selanjutnya dan Timeline

Setelah rapat paripurna DPR yang pada 11 November dijadwalkan mengesahkan HMP, panitia disiapkan dalam tiga hari kerja. Hasil laporan akan dibawa kembali pada rapat paripurna berikutnya, sambil memperhatikan persyaratan Penurunan Hak Menyatakan Pendapat jika panitia menolak.

Jika disetujui, HMP akan disampaikan ke Pemerintah dalam jangka waktu satu bulan. Selanjutnya, jika ditemukan pelanggaran hukum, Mahkamah Konstitusi akan terlibat sesuai Pasal 214 UU MPR. Semua langkah ini memerlukan partisipasi aktif from semua fraksi dan pemangku kepentingan.

Peristiwa ini menambah ketegangan pada jangka waktu pelaksanaan kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, di mana Gibran diharapkan tetap memainkan peran kunci di pemerintahan. Pengumuman pengusulan HMP meninggalkan dampak signifikan bagi stabilitas politik dan persepsi publik terhadap keabsahan jabatan wakil presiden.