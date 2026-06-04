Berikut adalah 12 rekomendasi nasi ulam di Jakarta yang siap memanjakan lidah Anda dengan cita rasa Betawi yang asli. Dari nasi ulam kering hingga nasi ulam basah, setiap rekomendasi memiliki keunikan dan konsistensi dalam menyajikan hidangan yang lezat dan otentik.

Nasi ulam khas Betawi yang populer di Jakarta terbagi menjadi dua versi, yaitu nasi ulam kering dan nasi ulam basah. Versi kering lebih populer di Jakarta Selatan, sedangkan versi basah lebih populer di Jakarta Barat.

Berikut adalah 12 rekomendasi nasi ulam di Jakarta yang siap memanjakan lidah Anda dengan cita rasa Betawi yang asli. Nasi Ulam & Nasi Uduk Ibu Yoyo merupakan salah satu destinasi kuliner legendaris yang paling diburu di kawasan Jakarta Selatan. Meskipun lokasinya berada di area Kuningan yang padat, tempat makan ini tidak pernah sepi pengunjung, terutama saat jam makan siang tiba. Cita rasanya yang konsisten sejak puluhan tahun lalu menjadi alasan mengapa tempat ini selalu dirindukan oleh pelanggannya.

Sajian utama di sini menggunakan konsep nasi ulam kering khas Betawi sejati. Nasi putihnya yang pulen diaduk merata dengan serundeng kelapa yang wangi dan gurih, lalu disajikan bersama daun kemangi segar, irisan mentimun, dan sambal pedas. Pilihan lauk pendampingnya sangat beragam, mulai dari empal daging yang empuk, semur jengkol yang legit, hingga tahu dan telur bumbu semur. Suasana bersantap di tempat ini sangat sederhana namun tetap terasa nyaman dan homey seperti makan di rumah sendiri.

Bagi Anda yang ingin berkunjung, disarankan untuk datang lebih awal sebelum jam makan siang agar tidak kehabisan lauk favorit. Tempat ini juga sangat mudah ditemukan di aplikasi navigasi digital kesayangan Anda karena titiknya yang sangat akurat. Jika Anda mencari pelopor nasi ulam basah yang legendaris di Jakarta Barat, Nasi Ulam Misjaya adalah jawabannya. Berlokasi di kawasan pecinan Glodok, tempat makan berupa gerobak sederhana ini telah memanjakan lidah pelanggannya sejak tahun 1960-an.

Keaslian rasa yang dipertahankan dari generasi ke generasi membuat tempat ini selalu ramai antrean. Keunikan dari hidangan di sini terletak pada siraman kuah semur kental yang rasanya manis gurih pas di lidah. Di atas nasinya ditaburi kacang tanah tumbuk, kemangi, bihun goreng, serta rajangan mentimun segar yang memberikan tekstur renyah. Pilihan lauk utamanya yang paling juara adalah dendeng sapi kering, cumi asin, dan telur dadar tipis.

Beroperasi mulai sore hari menjelang malam, menikmati sepiring hidangan di pinggir jalan Glodok memberikan nuansa nostalgia Jakarta tempo dulu. Pelayanannya yang cepat membuat antrean panjang di sini terasa tidak terlalu menjemukan. Pastikan Anda menyempatkan diri mampir jika sedang mencari kuliner malam yang otentik di sekitar kawasan Jakarta Barat. Nasi Ulam Berkat menjadi salah satu permata kuliner tersembunyi yang wajib masuk daftar kunjungan Anda.

Tempat ini dikenal luas oleh warga lokal karena konsistensinya dalam menyajikan nasi ulam dengan kualitas bahan premium namun tetap mempertahankan resep tradisional Betawi yang otentik. Hidangan nasi ulam di sini memiliki karakteristik butiran nasi yang terurai sempurna, berpadu pas dengan racikan serundeng kelapa yang kaya rempah. Lauk pendampingnya tidak kalah menggoda, mulai dari perkedel kentang yang super lembut hingga dendeng manis yang bumbunya meresap sampai ke serat daging terdalam.

Tambahan kerupuk dan emping di atasnya melengkapi tekstur renyah di setiap suapan. Area makannya tertata cukup rapi dan bersih, memberikan kenyamanan lebih bagi pelanggan yang ingin makan langsung di tempat bersama keluarga. Nasi Ulam Alung menjadi rekomendasi berikutnya yang tidak boleh Anda lewatkan begitu saja. Tempat ini menyajikan perpaduan rasa yang begitu kaya dan medok, menjadikannya andalan para pemburu kuliner yang mencari hidangan berat yang memuaskan di wilayah Krukut.

Setiap porsi makanan di sini disajikan dengan taburan serundeng dan kacang tanah yang sangat royal, memberikan rasa gurih yang dominan. Lauk andalan yang wajib Anda coba di sini adalah empal dan dendeng sapinya yang dipotong dengan ketebalan pas, memiliki tekstur yang sangat empuk. Nasi Ulam & Nasi Uduk Ibu Yoyo, Nasi Ulam Misjaya, Nasi Ulam Berkat, dan Nasi Ulam Alung adalah beberapa rekomendasi nasi ulam di Jakarta yang siap memanjakan lidah Anda dengan cita rasa Betawi yang asli





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