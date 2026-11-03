12 Pelanggaran Lalu Lintas yang Ditangkap Kamera ETLE dan Sanksinya

Pahami 12 pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi sistem ETLE berdasarkan UU LLAJ. Mulai dari telepon saat mengemudi hingga plat nomor palsu, beserta jumlah denda maksimalnya.

Sistem Elektronik Tilang ( ETLE) kini menjadi alat pengawasan utama Kepolisian Republik Indonesia dalam menegakkan hukum lalu lintas secara efisien dan transparan. Melalui teknologi penangkapan gambar beresolusi tinggi ini, petugas kepolisian dapat melakukan penindakan terhadap pelanggar tanpa perlu menghentikan kendaraan di jalan secara fisik. Rekaman visual yang diperoleh dari kamera ini menjadi bukti otentik yang valid untuk proses konfirmasi pelanggaran serta penerbitan surat tilang elektronik kepada pihak yang bersangkutan.

Mekanisme Deteksi Pelanggaran ETLE

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LLAJ, terdapat sejumlah pelanggaran spesifik yang menjadi sasaran utama pemantauan kamera ETLE. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi berbagai bentuk ketidakpatuhan terhadap aturan keselamatan dan ketertiban umum di jalan raya. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang sering kali disebabkan oleh kelalaian pengemudi.

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Kehadiran kamera ETLE di berbagai persimpangan dan ruas jalan strategis memungkinkan penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu. Setiap pelanggaran yang terekam akan diproses melalui sistem verifikasi digital sebelum surat tilang dikirimkan kepada alamat registered pemilik kendaraan. Metode ini tidak hanya efektif dalam menindak pelanggar, tetapi juga memberikan efek jera yang signifikan bagi masyarakat yang ingin menghindari sanksi hukum.

Pelanggaran Berkendara dan Penggunaan Ponsel

Menggunakan telepon seluler saat mengemudi merupakan salah satu pelanggaran serius yang sering terdeteksi oleh kamera ETLE. Aktivitas seperti menelepon atau mengoperasikan perangkat genggam lainnya sementara kendaraan dalam keadaan berjalan dapat mengganggu konsentrasi pengemudi secara drastis. Risiko kecelakaan meningkat signifikan karena perhatian mata dan pikiran pengemudi tidak sepenuhnya tertuju pada kondisi jalanan di depannya.

Selain penggunaan ponsel, kewajiban mematuhi rambu atau marka jalan menjadi fokus penting dalam pengawasan ETLE. Pengendara wajib mematuhi seluruh instruksi visual yang terpasang di jalan raya. Mengabaikan petunjuk tersebut, seperti melintasi garis larangan atau berhenti melewati marka pemberhentian, dapat dianggap sebagai pelanggaran yang jelas.

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Pasal 287 ayat 1 UU LLAJ mengatur bahwa pelanggaran terhadap rambu lalu lintas dapat dikenakan denda maksimal sebesar Rp 500.000. Sanksi ini diterapkan untuk memastikan bahwa setiap pengguna jalan memahami pentingnya kepatuhan terhadap instruksi visual yang bertujuan menjaga ketertiban dan keselamatan bersama.

Pelanggaran di Persimpangan dan Kecepatan Kendaraan

Menerobos lampu merah tetap menjadi salah satu pelanggaran paling berbahaya yang berpotensi menyebabkan tabrakan fatal. Kamera ETLE mampu merekam kendaraan yang tetap melaju ketika lampu lalu lintas menunjukkan warna merah yang berarti berhenti. Tindakan ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengancam nyawa pengguna jalan lain yang memiliki hak prioritas.

Berkendara melawan arus lalu lintas juga menjadi sasaran pengawasan ketat kamera ETLE. Tindakan ini sangat berbahaya karena berpotensi menyebabkan tabrakan langsung dengan kendaraan dari arah berlawanan. Berdasarkan Pasal 287 ayat 1 UU LLAJ, pengendara yang melanggar aturan larangan melawan arus dapat dikenakan denda maksimal Rp 500.000.

Setiap ruas jalan memiliki ketentuan batas kecepatan yang harus dipatuhi pengendara dengan ketat. Berkendara melebihi batas yang ditentukan tidak hanya berisiko terkena tilang, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan yang fatal. Melalui perangkat pemantauan kecepatan, kamera ETLE dapat mendeteksi kendaraan yang melaju melebihi ketentuan yang berlaku.

Pasal 287 ayat 5 UU LLAJ menyatakan bahwa pelanggaran batas kecepatan dapat dikenakan denda maksimal Rp 500.000. Besaran sanksi ini berlaku universal di seluruh wilayah Indonesia untuk mendorong pengemudi menjaga kecepatan aman sesuai dengan kondisi jalan.

Keselamatan Penumpang dan Identitas Kendaraan

Penggunaan sabuk pengaman atau seatbelt merupakan kewajiban mutlak bagi pengemudi dan penumpang kendaraan roda empat. Selain berfungsi melindungi tubuh ketika terjadi benturan, penggunaan sabuk pengaman juga menjadi bagian integral dari aturan keselamatan berkendara. Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk pengaman dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 289 UU LLAJ, dengan denda maksimal Rp 250.000.

Bagi pengendara sepeda motor, penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar. Helm berfungsi melindungi kepala dari risiko cedera parah ketika terjadi kecelakaan. Kamera ETLE dapat membantu mengidentifikasi pengendara maupun penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm sesuai standar.

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Berdasarkan Pasal 291 UU LLAJ, pelanggaran tidak menggunakan helm SNI dapat dikenakan denda maksimal Rp 250.000. Selain helm, kapasitas penumpang sepeda motor juga diatur secara ketat. Sepeda motor dirancang untuk mengangkut maksimal dua orang, yakni pengendara dan satu penumpang. Membawa penumpang melebihi kapasitas tersebut dapat mengganggu keseimbangan kendaraan serta membahayakan keselamatan di jalan.

Visibilitas dan Pembatasan Wilayah

Menyalakan lampu utama pada siang hari merupakan kewajiban bagi pengendara sepeda motor yang bertujuan meningkatkan visibilitas kendaraan. Aturan ini membuat kendaraan lebih mudah terlihat oleh pengguna jalan lainnya, sehingga mengurangi risiko tabrakan. Pengendara yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 293 UU LLAJ, dengan denda maksimal Rp 100.000.

Di sejumlah wilayah, terutama kota besar, pemerintah daerah menerapkan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat ganjil dan genap. Kendaraan yang melintas pada waktu dan lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat terekam kamera ETLE. Besaran denda untuk pelanggaran ganjil-genap mengikuti ketentuan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang berlaku.

Dalam sejumlah penerapan sanksi ganjil genap, denda yang dikenakan bisa mencapai Rp 500.000 tergantung pada regulasi masing-masing daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga memiliki variasi sanksi tingkat lokal.

Muatan Berlebih dan Pelat Nomor

Pelanggaran kelebihan muatan atau overload serta kelebihan dimensi atau over dimension juga menjadi perhatian dalam penegakan hukum lalu lintas. Kendaraan yang membawa muatan melebihi kapasitas atau memiliki dimensi tidak sesuai ketentuan berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya secara serius.

Mengacu Pasal 307 UU LLAJ, pelanggaran terkait tata cara pemuatan, daya angkut, dan dimensi kendaraan dapat dikenakan denda maksimal Rp 500.000. Sanksi ini diperlukan untuk menjaga integritas struktur jalan dan keselamatan umum di jalan raya.

Pelat nomor kendaraan atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau TNKB merupakan identitas resmi yang wajib digunakan setiap kendaraan bermotor. Menggunakan pelat nomor palsu, tidak terdaftar, atau tidak sesuai dengan identitas kendaraan dapat menjadi pelanggaran yang terdeteksi melalui sistem ETLE. Kepatuhan terhadap identitas kendaraan adalah fondasi utama dari sistem registrasi dan penegakan hukum lalu lintas yang efektif.