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12 Orang Tewas, Sebanyak 9 Lainnya Luka-Luka Akibat Serangan Senjata di Afrika Selatan

Crime News

12 Orang Tewas, Sebanyak 9 Lainnya Luka-Luka Akibat Serangan Senjata di Afrika Selatan
Serangan Senjata Afrika SelatanPembunuhan TinggiKekerasan Bersenjata
📆10/06/2026 22:13:00
📰cnbcindonesia
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Serangkaian tembakan yang dilakukan oleh sekelompok pria bersenjata di permukiman kumuh Jumpers, kawasan Cleveland di timur Johannesburg, Afrika Selatan, pada Selasa malam telah menyebabkan sedikitnya 12 orang tewas dan sembilan lainnya mengalami luka-luka. Polisi Afrika Selatan telah meluncurkan perburuan terhadap lebih dari 10 tersangka yang diduga terlibat dalam serangan tersebut.

Sedikitnya 12 orang tewas dan sembilan lainnya mengalami luka-luka setelah sekelompok pria bersenjata melepaskan tembakan di permukiman kumuh Jumpers, kawasan Cleveland di timur Johannesburg , Afrika Selatan, pada Selasa malam waktu setempat.

Polisi Afrika Selatan pada Rabu menyatakan telah meluncurkan perburuan terhadap lebih dari 10 tersangka yang diduga terlibat dalam serangan tersebut. Hingga kini, motif penembakan masih belum diketahui. Komisaris Polisi Gauteng, Tommy Mthombeni, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan apakah insiden tersebut terkait dengan aktivitas penambangan ilegal yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Para pelaku datang menggunakan mobil Toyota Quantum berwarna putih.

Mereka memasuki permukiman melalui dua jalur akses berbeda, kemudian melepaskan tembakan di beberapa lokasi sebelum melarikan diri menggunakan kendaraan yang sama. Afrika Selatan diketahui memiliki salah satu tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Data menunjukkan negara itu mencatat rata-rata sekitar 60 kasus pembunuhan setiap hari, menjadikan kekerasan bersenjata sebagai salah satu tantangan keamanan utama di negara tersebut

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Serangan Senjata Afrika Selatan Pembunuhan Tinggi Kekerasan Bersenjata Permukiman Kumuh Cleveland Johannesburg Toyota Quantum Mobil Senjata

 

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