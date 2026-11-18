Timnas Indonesia U-17 resmi lolos ke Piala Asia U-17 2027 setelah menaklukkan Afghanistan. Total 12 negara telah mengonfirmasi partisipasi di putaran final turnamen ini.

Jumlah negara yang lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2027 terus bertambah seiring berakhirnya sejumlah pertandingan kualifikasi regional. Tim nasional Indonesia U-17 menjadi salah satu negara yang telah mengamankan tiket ke ajang utama setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Afghanistan dengan skor telak.

Kelolosan Timnas Indonesia U-17 turut disusul oleh Lebanon sebagai negara terbaru yang memastikan tempatnya. Sebelumnya, Iran juga telah mengunci posisinya di klasemen grup masing-masing, sehingga total ada tiga tim yang lolos melalui jalur kualifikasi fase grup.

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Lebanon Resmi Lolos Setelah Bahrain Kalah

Lebanon menjadi negara terbaru yang memastikan tiket ke Piala Asia U-17 2027 melalui jalur kualifikasi grup. Kepastian tersebut diperoleh setelah Bahrain kalah 0-1 dari Oman dalam pertandingan lanjutan Grup G yang berlangsung pada tanggal yang merujuk pada periode kualifikasi terbaru.

Hasil kekalahan Bahrain tersebut membuat Lebanon tidak mungkin lagi tergeser dari posisi teratas klasemen, meskipun masih menyisakan satu pertandingan tersisa di putaran grup. Oman yang mengoleksi tiga poin lebih sedikit memang masih memiliki peluang teoretis untuk menyamai perolehan angka Lebanon di akhir kompetisi.

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Keunggulan Lebanon di klasemen didukung oleh hasil pertemuan langsung ketika kedua tim bertemu pada 11 November 2026, di mana Lebanon menang 2-1. Hasil kemenangan tersebut memastikan Lebanon berhak melaju ke putaran final Piala Asia U-17 2027 setelah memastikan posisi puncak grupnya.

Kemenangan Indonesia Atasi Afghanistan di Myanmar

Sementara itu, Timnas Indonesia U-17 lebih dulu mengamankan tiket menuju putaran final setelah mengalahkan Afghanistan dengan skor 4-0. Pertandingan krusial tersebut berlangsung di Stadion Thuwunna, Myanmar, pada hari Selasa, 17 November 2026, dalam rangka putaran final fase kualifikasi.

Kemenangan besar ini mengantarkan Garuda Asia melaju ke putaran final Piala Asia U-17 2027 dengan kepercayaan diri tinggi. Skor telak 4-0 ini menjadi bukti dominasi tim muda Indonesia terhadap Afghanistan di lapangan hijau, yang menjadi momen penting dalam perjalanan kualifikasi mereka.

Indonesia juga bergabung dengan Iran yang memastikan kelolosan setelah mengalahkan Yordania dan mengoleksi sembilan poin di klasemen. Kehadiran Iran, Indonesia, dan Lebanon sebagai tiga tim yang lolos via kualifikasi grup menandai dimulainya pendaftaran negara peserta untuk tahap berikutnya.

Delapan Negara Lolos Otomatis Dari Perempat Final 2026

Di luar tiga tim yang lolos melalui kualifikasi grup saat ini, delapan negara lainnya mendapatkan tiket otomatis berdasarkan pencapaian mereka pada Piala Asia U-17 2026. Kedelapan negara tersebut adalah Uzbekistan, Jepang, China, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Tajikistan, dan Vietnam.

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Delapan negara tersebut berhak lolos otomatis karena berhasil mencapai babak perempat final pada edisi sebelumnya, Piala Asia U-17 2026. Pencapaian tersebut menunjukkan konsistensi performa mereka di kancah sepak bola junior Asia, yang langsung membawa mereka ke putaran final tahun 2027.

Daftar lengkap negara yang lolos bersama jalur kelolosannya mencakup Indonesia yang lolos melalui jalur kualifikasi grup, serta Uzbekistan, Australia, Tajikistan, dan Vietnam yang lolos sebagai perempat finalis Piala Asia U-17 2026. Jepang, China, Korea Selatan, dan Arab Saudi juga masuk dalam daftar otomatis tersebut.

Qatar Turun Sebagai Tuan Rumah

Salah satu peserta lainnya dalam turnamen ini adalah Qatar yang masuk daftar peserta karena berstatus sebagai tuan rumah Piala Asia U-17 2027. Sebagai tuan rumah, Qatar berhak mengikuti turnamen ini tanpa perlu menjalani proses kualifikasi, melengkapi daftar 12 negara yang telah terkonfirmasi.

Hingga saat ini sudah ada 12 negara yang memastikan tempat di putaran final Piala Asia U-17 2027. Keseluruhan daftar ini mencakup negara-negara kuat dari berbagai zona regional Asia yang akan bertarung untuk gelar juara dalam edisi kali ini.