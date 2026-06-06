Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mencatat 12 gampong telah mengembalikan Rp4,1 miliar dari total temuan penyalahgunaan Dana Desa. Nilai ini menyentuh 38,45 persen dari total temuan sebesar Rp10,7 miliar. Tim Penyelesaian Tindak Lanjut menilai ini sebagai perkembangan positif dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi menyelesaikan sisa temuan Rp6,6 miliar sebelum 30 Juni 2026. Beberapa gampong yang berhasil berasal dari Kecamatan Meureubo, Johan Pahlawan, Kaway XVI, Arongan Lambalek, Samatiga, Woyla Barat, dan Woyla Timur. Sementara itu, 50 kepala desa lainnya mendapat ultimatum untuk mengembalikan lebih dari Rp40,9 miliar sebelum 1 April 2026. Upaya ini diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Aceh Barat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mencatat progres signifikan dalam penindaklanjutan temuan penyalahgunaan Dana Desa . Sebanyak 12 gampong telah berhasil mengembalikan dana sebesar Rp4,1 miliar, yang merupakan sekitar 38,45 persen dari total temuan awal sebesar Rp10,7 miliar.

Langkah ini mencerminkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Gampong-gampong yang telah menuntaskan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan tersebar di beberapa kecamatan, termasuk Kecamatan Meureubo, Johan Pahlawan, Kaway XVI, Arongan Lambalek, Samatiga, Woyla Barat, dan Woyla Timur. Safrizal, Ketua Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dana Desa Kabupaten Aceh Barat, menyampaikan apresiasi kepada para gampong tersebut atas komitmennya. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi gampong-gampong lainnya untuk segera menindaklanjuti temuan audit.

Meskipun ada pencapaian positif, sisa temuan masih cukup besar, yaitu sekitar Rp6,6 miliar atau 61,55 persen dari total. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengingatkan gampong-gampong yang belum menyelesaikan temuan untuk bertindak segera sebelum batas waktu yang ditentukan, yaitu 30 Juni 2026. Setelah batas waktu tersebut, tim akan melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah sesuai peraturan terhadap pihak yang belum memenuhi kewajiban.

Penyelesaian temuan ini memiliki makna strategis, tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa. Tim Penyelesaian Tindak Lanjut juga mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk kepala desa, aparatur gampong, mantan aparatur, pelaksana kegiatan, dan pihak terkain, untuk berkolaborasi guna menyelesaikan seluruh rekomendasi. Kolaborasi ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola Dana Desa yang lebih transparan dan Bertanggung jawab, sehingga dana desa dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan masyarakat Aceh Barat.

Selain berita tersebut, terdapat informasi tambahan tentang ultimatum yang diberikan oleh Pemkab Aceh Barat kepada 50 kepala desa yang belum mengembalikan temuan dana desa senilai lebih dari Rp40,9 miliar, dengan batas waktu paling lambat 1 April 2026, melanjutkan keseruan topik keamanan dan ekonomi lainnya seperti Krisis Ekonomi Indonesia serta acara CFD di Rasuna Said yang rencananya akan hadir besok. Dengan demikian, penindaklanjutan temuan dana desa di Aceh Barat menunjukkan partisipasi aktif sejumlah gampong, sementara tantangan masih ada untuk menyelesaikan sisa temuan yang signifikan.

Pemerintah daerah terus mendorong semua pihak untuk bekerja sama guna memastikan akuntabilitas pemanfaatan dana desa, yang merupakan sumber penting bagi pembangunan desa. Kolaborasi antara tim penyelesaian, aparatur, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan transparansi yang berkelanjutan. Ultimatum yang diberikan kepada 50 kepala desa juga menunjukkan tindak tegas dalam menegakkan pertanggung Jawaban. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Aceh Barat





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Dana Desa Aceh Barat Pengembalian Dana Transparansi Akuntabilitas

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