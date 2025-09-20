11 Perguruan Tinggi Indonesia Masuk Daftar Top 500 Dunia di Bidang Sains Interdisipliner

Sebanyak 11 perguruan tinggi di Indonesia berhasil menembus daftar Top 500 dunia dalam pemeringkatan Times Higher Education (THE) Rankings 2026 untuk bidang Sains Interdisipliner. Pencapaian ini menjadi bukti peningkatan kualitas pendidikan tinggi nasional dan kesiapan Indonesia menghadapi tantangan global.

Sains interdisipliner, sebagai pendekatan yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan persoalan kompleks, menjadi kunci penting dalam menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Integrasi ilmu biologi, kimia, teknologi, serta cabang-cabang baru seperti bioteknologi dan neurobiologi, menciptakan landasan kuat bagi pengembangan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Keberhasilan perguruan tinggi Indonesia ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kualitas riset dan pendidikan. Melalui penguatan bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), Indonesia berupaya menciptakan ekosistem yang kondusif bagi lahirnya para peneliti dan inovator unggul yang mampu berkontribusi pada kemajuan bangsa. Daftar 11 kampus yang berhasil masuk dalam pemeringkatan bergengsi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan lulusan yang siap bersaing di tingkat global. Pencapaian ini menjadi motivasi bagi perguruan tinggi lainnya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas, sehingga semakin banyak institusi pendidikan di Indonesia yang mampu menembus peringkat dunia. \Berikut adalah daftar lengkap perguruan tinggi di Indonesia yang berhasil masuk dalam pemeringkatan THE Rankings 2026 untuk bidang Sains Interdisipliner beserta posisi dunianya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan peringkat dunia 77, Universitas Padjadjaran (Unpad) di peringkat dunia 181, Universitas Sebelas Maret (UNS) pada peringkat dunia 201-250, dan Universitas Hasanuddin (Unhas) yang berada pada peringkat dunia 401-500. Pemeringkatan THE Rankings menggunakan tiga tahap utama dalam melakukan penilaian terhadap universitas. Tahap pertama adalah masukan (input), yang mencakup 19% dari total penilaian. Aspek ini menilai besarnya pendanaan riset interdisipliner yang berasal dari institusi maupun industri, serta jumlah staf akademik yang terlibat dalam penelitian tersebut. Tahap kedua adalah proses, yang menyumbang 16% dari total penilaian. Proses ini menilai dukungan yang diberikan oleh universitas terhadap penelitian lintas disiplin, mulai dari fasilitas dan infrastruktur yang memadai, sistem administrasi yang efisien, hingga kebijakan promosi akademik yang mendukung. Tahap ketiga, yang memiliki bobot terbesar (65%), adalah keluaran (output). Output ini mencakup beberapa indikator, seperti jumlah publikasi interdisipliner yang dihasilkan oleh universitas, dampak sitasi lintas disiplin dari publikasi tersebut, serta reputasi global universitas berdasarkan survei yang dilakukan terhadap para peneliti aktif di seluruh dunia. Sistem penilaian yang komprehensif ini memastikan bahwa peringkat yang dihasilkan mencerminkan kualitas penelitian dan pendidikan secara keseluruhan. \Masuknya 11 kampus Indonesia dalam daftar Top 500 dunia di bidang Sains Interdisipliner adalah bukti nyata bahwa pendidikan tinggi di Indonesia terus mengalami peningkatan kualitas. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa Indonesia telah mampu berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Dukungan pemerintah melalui berbagai program, seperti beasiswa LPDP, telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan semakin banyaknya peneliti dan inovator yang berkualitas, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat global. Sains interdisipliner, sebagai pendekatan yang holistik dan terintegrasi, memiliki peran krusial dalam menjawab tantangan global, seperti perubahan iklim, krisis energi, dan masalah kesehatan. Oleh karena itu, penguatan bidang ini perlu terus dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program, termasuk peningkatan fasilitas riset, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah. Dengan demikian, Indonesia akan semakin siap dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan dan peluang





