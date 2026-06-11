11 Hal yang Sulit Dinyatakan Keluarga Kelas Menengah 10 Tahun Lalu

Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa, biaya perumahan, kebutuhan kesehatan, hingga perubahan kondisi ekonomi global membuat daya beli masyarakat mengalami tekanan yang cukup besar.

harus mengubah cara mereka mengatur keuangan. Jika satu dekade lalu beberapa kebutuhan dan hiburan masih bisa dinikmati tanpa terlalu banyak pertimbangan, kini banyak orang harus berpikir dua kali sebelum mengeluarkan uang untuk hal yang sama.

Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa, biaya perumahan, kebutuhan kesehatan, hingga perubahan kondisi ekonomi global membuat daya beli masyarakat mengalami tekanan yang cukup besar. Melansir dari, berikut adalah 11 hal yang sekitar 10 tahun lalu masih relatif terjangkau, tetapi kini semakin sulit dinikmati oleh banyak keluarga kelas menengah. Memiliki anjing atau kucing dulu sering dianggap sebagai sumber kebahagiaan di rumah tanpa biaya yang terlalu membebani.

Namun kini, biaya perawatan hewan meningkat signifikan. Mulai dari makanan, vaksin, pemeriksaan dokter hewan, hingga grooming rutin mengalami kenaikan harga. Banyak pemilik hewan peliharaan harus menyiapkan anggaran jutaan rupiah setiap tahun hanya untuk kebutuhan dasar hewan kesayangan mereka.2. Liburan Keluarga Dahulu, berlibur bersama keluarga setahun sekali masih menjadi hal yang cukup realistis bagi banyak keluarga kelas menengah.

Saat ini, biaya transportasi, hotel, tiket wisata, hingga konsumsi selama perjalanan meningkat tajam. Akibatnya, banyak keluarga memilih menunda liburan atau mencari alternatif yang jauh lebih sederhana. Kini, harga makanan di restoran mengalami kenaikan yang cukup besar. Untuk satu keluarga, biaya makan di restoran dapat menghabiskan anggaran yang jauh lebih besar dibanding memasak sendiri di rumah.

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