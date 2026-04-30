106 Pelanggaran Terjadi di Sekolah Dasar dan Menengah Pertama

Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) mencatat 106 pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas, proktor, dan pihak sekolah di jenjang SD dan SMP. Pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti dengan berbagai sanksi.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah ( BKPDM ), Toni Toharudin, mengungkapkan adanya 106 pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Rinciannya, 69 pelanggaran tercatat di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan 37 pelanggaran lainnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama ( SMP ).

Pernyataan ini disampaikan secara terbuka oleh Toni saat ditemui di kawasan Alam Sutra, Tangerang, Banten, pada Kamis, 30 April 2026. Ia menekankan bahwa masih terdapat tantangan signifikan dalam menjaga integritas pelaksanaan kebijakan pendidikan di lapangan. Toni menjelaskan bahwa sebagian besar pelanggaran, baik di tingkat SD maupun SMP, dilakukan oleh para pengawas sekolah, proktor (penanggung jawab teknis ujian), dan pihak sekolah itu sendiri. Pelanggaran-pelanggaran ini mencakup berbagai bentuk penyimpangan, mulai dari praktik kecurangan dalam ujian, manipulasi data, hingga penyalahgunaan wewenang.

BKPDM telah menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat. Bentuk sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari surat teguran resmi yang ditujukan kepada pemerintah daerah setempat, hingga kewajiban mengikuti pelatihan dan peningkatan pemahaman mengenai peraturan dan etika pendidikan. Selain itu, BKPDM juga meminta pihak-pihak yang terbukti melanggar untuk menghapus konten-konten yang melanggar di media sosial mereka. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk membersihkan citra pendidikan dan mencegah penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

Lebih lanjut, Toni menegaskan komitmen BKPDM untuk terus meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam menciptakan sistem pendidikan yang bersih, transparan, dan akuntabel. BKPDM juga akan terus memperkuat kapasitas para pengawas sekolah dan proktor agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab. Selain itu, BKPDM akan terus mengedukasi pihak sekolah mengenai pentingnya integritas dan etika dalam menjalankan tugasnya.

Upaya-upaya ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. BKPDM juga mengimbau kepada masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pendidikan dan melaporkan jika menemukan adanya indikasi pelanggaran. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih berkualitas. BKPDM berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dan memastikan bahwa setiap pelanggaran akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik-praktik korupsi dan penyimpangan di sektor pendidikan. Dengan demikian, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih maju dan mampu menghasilkan generasi penerus yang berkualitas dan berintegritas





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pendidikan BKPDM Pelanggaran SD SMP Pengawas Sekolah Proktor

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »