10 Terdakwa Korupsi Sertifikat K3 di Kemenaker Divonis 1,5 hingga 6,5 Tahun Penjara

Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis terhadap 10 terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker. Hukuman bervariasi dari 1,5 tahun hingga 6,5 tahun penjara, plus denda dan uang pengganti.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap 10 terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) serta gratifikasi pada periode 2024-2025.

Majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Nur Sari Baktiana membacakan putusan pada Kamis malam, 4 Juni 2026. Vonis tersebut bervariasi mulai dari 1 tahun 6 bulan hingga 6 tahun 6 bulan penjara, dengan denda masing-masing Rp200 juta subsider 90 hari kurungan. Selain itu, beberapa terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti karena telah menikmati aliran dana korupsi. Kasus ini bermula dari praktik pemerasan yang dilakukan oleh sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Kemenaker terhadap para pemohon sertifikasi atau lisensi K3.

Total nilai pemerasan mencapai Rp49,61 miliar, sementara gratifikasi yang diterima mencapai Rp4,79 miliar. Vonis yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa sebelumnya, yang menuntut hukuman lebih berat bagi para terdakwa. Sidang berlangsung dengan pengamanan ketat dan dihadiri oleh sejumlah pengacara serta keluarga terdakwa. Putusan ini diharapkan memberikan efek jera dan membersihkan praktik korupsi di sektor ketenagakerjaan.

Para terdakwa yang divonis antara lain Temurila dan Miki Mahfud masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara, Fahrurozi 4 tahun penjara, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi masing-masing 4 tahun 6 bulan penjara, Irvian Bobby Mahendro Putro 6 tahun penjara, serta Hery Sutanto 6 tahun 6 bulan penjara. Mereka dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyebutkan bahwa perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara dan menghambat pelayanan publik di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Hakim juga menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam pengurusan sertifikat K3 yang merupakan dokumen vital bagi keselamatan pekerja. Vonis ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar tidak menyalahgunakan wewenang. Para terdakwa yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pegawai negeri hingga pihak swasta, kini harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Sebagian dari mereka juga diharuskan membayar uang pengganti dalam jumlah besar, seperti Hery sebesar Rp7,59 miliar, Subhan Rp1,94 miliar, Gerry Rp828,5 juta, Bobby Rp36,04 miliar, Sekarsari Rp900 juta, Anita Rp1,35 miliar, Supriadi Rp3 miliar, dan Fahrurozi Rp35 juta. Jika tidak mampu membayar, mereka akan menjalani pidana kurungan tambahan selama 1 tahun. Sidang putusan ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat Kemenaker yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi keselamatan pekerja.

Masyarakat berharap agar kasus ini tidak terulang kembali dan menjadi momentum reformasi birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan vonis ini, diharapkan iklim investasi dan ketenagakerjaan di Indonesia menjadi lebih bersih dan profesional. Para terdakwa masih memiliki hak untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Proses hukum selanjutnya akan ditangani oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

Kasus korupsi sertifikat K3 ini menjadi contoh nyata bagaimana oknum-oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan celah regulasi untuk kepentingan pribadi. Ke depannya, perlu ada pengawasan ketat dan sistem digitalisasi yang transparan dalam pengurusan izin dan sertifikasi di semua sektor





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Korupsi Sertifikat K3 Kemenaker Vonis Pemerasan

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