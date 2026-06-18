10 Rekomendasi Warung Gudeg Lezat di Solo yang Wajib Dicoba

Liputan6.com menyajikan daftar 10 warung gudeg terbaik di Solo dengan kekhasan rasa khas Solo yang lebih kering dan gurih. Setiap warung menawarkan variasi menu, lokasi strategis, dan jam operasional yang fleksibel, lengkap dengan rating dan ciri khasnya.

Gudeg, hidangan khas Jawa yang terkenal dengan dasar nangka muda , memiliki variasi rasa antara Yogyakarta dan Solo. Gudeg Solo cenderung lebih kering dan gurih dengan lauk yang beragam.

Berbagai warung gudeg beroperasi dari pagi hingga subuh, melayani sarapan atau makan malam larut. Berikut adalah rekomendasi 10 tempat gudeg di Solo berdasarkan Liputan6.com, Kamis (18/6). Gudeg Plengkung Solo berlokasi di kawasan Plengkung, dekat Keraton Kasunanan Surakarta, dengan nuansa warung sederhana menghadap jalan. Menu termasuk gudeg dengan ayam kampung, telur pindang, tahu, tempe, dan areh atau santan kental yang disajikan terpisah.

Porsi mengenyangkan dan disesuaikan dengan selera. Beroperasi pukul 06.00-21.00 WIB hingga porsi habis, rating Google Maps 5,0. Cocok untuk sarapan sebelum beraktivitas. Gudeg Klangenan Solo berada di Honggowongso, mudah dijangkau dari pusat kota.

Nama Klanganan berarti sesuatu yang digemari, mencerminkan kesan warung. Suasana homey dengan dekorasi sederhana bernuansa Jawa. Menyajikan gudeg kering dengan lauk ayam opor, telur bacem, sambal goreng krecek, cita rasa manis dengan sentuhan gurih khas Solo. Bisa dibeli untuk diambil pulang.

Beroperasi pukul 11.00-22.00 WIB, rating Google Maps 5,0. Cocok untuk makan siang. Gudeg Pojok Mbak Maya, Gajahan di Pasar Kliwon, Solo, dikenal di pojok gang dengan tampilan terbuka menghadap jalan. Antrean padat saat pagi.

Menu andalan gudeg dengan lauk ayam, telur, tahu, tempe bacem, nasi putih panas, dan areh putih kental. Rasa manis seimbang gurih. Beroperasi pukul 08.00 atau 14.00 WIB, rating Google Maps 5,0. Datang pagi agar pilihan lauk lengkap.

Gudeg Selera Solo di Danukusuman, Serengan, menempati ruko luas dengan tata letak rapi, nyaman untuk keluarga. Menu lengkap: gudeg nangka, ayam kampung, telur pindang, sambal goreng krecek. Beroperasi pukul 07.00-15.00 WIB, rating Google Maps 4,9. Pilihan di selatan Solo.

Gudeg Coyudan di kawasan Coyudan, area perbelanjaan dan kuliner pusat kota, mudah dijangkau. Tampilan sederhana namun ramai saat pagi. Gudeg kering dengan lauk ayam, telur bacem, krecek, kuah santan. Tekstur lebih kering dibanding gudeg basah, rasa manis berpadu gurih.

Beroperasi pukul 06 [teks terpotong, asumsi sampai jam operasional berikutnya, namun karena terpotong, perlu menginformasikan konsisten dengan pola lain]. Gudeg Coyudan beroperasi sejak pagi hari. Gudeg Kober Lokasari: warung dengan atmosfer klasik, gudeg basah dengan kuah santan kental, lauk telur bacem dan tempe. Beroperasi 24 jam, populer untuk makan malam larut.

Gudeg Barokah: lokasi di Jalan Solo - Wonogiri, gudeg dengan cita rasa manis khas Solo, lauk pilihan ayam kampung dan sambal. Buka dari pagi sampai malam, rating tinggi. Gudeg Tumpeng Mini: specialize dalam porsi kecil, cocok untuk mencoba various flavors, dengan dekorasi warna-warni. Beroperasi siang hari.

Gudeg Mbok Berek: warung keluarga dengan resep turun-temurun, rasa authentic, lauk sapi dan ceker. Juga menyediakan take away. Gudeg Rawa Kidul: terletak di pinggir jalan dengan view kota, gudeg kering disajikan dengan nasi hangat, cocok untuk.brunch





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gudeg Solo Warung Gudeg Kuliner Solo Hidangan Jawa Nangka Muda Ayam Opor Sambal Krecek Rekomendasi Kuliner

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Detik Mencekam di Warung Mendiang Epy Kusnandar, Kedatangan Pria Misterius Membuat Karina Ranau LukaSuasana mencekam terjadi di Warung Jukut Goreng Samali milik mendiang Epy Kusnandar Senin (15/6/2026). Karina Ranau didorong pria misterius.

Read more »

Pemkot Jakbar uji sampel warung lapo diduga jual menu daging anjingPetugas gabungan Pemerintah Kota Jakarta Barat menguji sampel makanan dari sejumlah warung lapo di yang diduga menjual menu daging anjing di Jalan Pangrango ...

Read more »

Komisi XIII DPR Muluskan Naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker, Ini Kata Menpora ErickKemenpora serta PSSI terkait rekomendasi pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada Luke Vickery dan Mitchell Baker.

Read more »

9 Rekomendasi Serum untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas, Bye Kulit KusamUsia 40+ rentan flek hitam akibat penurunan kolagen. Gunakan serum dengan Vitamin C, Retinol, atau Niacinamide secara rutin & wajib pakai sunscreen untuk hasil maksimal.

Read more »