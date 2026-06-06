10 Lauk Pendamping Indonesia Terbaik di Dunia Versi TasteAtlas

TasteAtlas merilis daftar 10 lauk pendamping Indonesia terbaik di dunia berdasarkan penilaian pengguna. Perkedel berada di posisi pertama, diikuti tempe mendoan, nasi kuning, sambal, tempe goreng, sambal matah, lontong mie, krupuk, krupuk udang, nasi timbel, dan tumis kangkung. Daftar ini menonjolkan kekayaan kuliner Nusantara yang tidak hanya terletak pada hidangan utama tetapi juga pada pelengkap yang menghiasi setiap sajian.

Daftar ini menunjukkan betapa kayanya kuliner Indonesia, bukan hanya pada hidangan utama, tetapi juga aneka lauk dan pelengkap yang membuat cita rasa makanan semakin istimewa. didasarkan pada penilaian pengguna yang telah diverifikasi melalui sistem mereka dan bukan merupakan kesimpulan mutlak tentang kualitas kuliner suatu negara.

Menempati posisi pertama, perkedel menjadi lauk pendamping Indonesia dengan skor tertinggi dalam daftar TasteAtlas. Hidangan ini umumnya dibuat dari kentang yang dihaluskan lalu digoreng hingga berwarna keemasan. ilustrasi gorengan Kuliner khas Purwokerto ini berada di posisi kedua. Tempe mendoan dikenal karena teksturnya yang unik, yakni bagian luar yang lembut dengan lapisan tepung berbumbu yang digoreng setengah matang. Meski sering dianggap hidangan utama, TasteAtlas memasukkan nasi kuning ke dalam kategori lauk pendamping atau pelengkap makanan.

Nasi yang dimasak dengan santan dan kunyit ini dikenal memiliki aroma harum dan warna kuning yang khas. Tak lengkap rasanya membahas kuliner Indonesia tanpa sambal. Bumbu pedas berbahan dasar cabai ini menjadi salah satu pelengkap paling populer di Indonesia. Tempe goreng juga masuk lima besar dalam daftar tersebut.

Lauk sederhana berbahan tempe fermentasi kedelai ini dikenal memiliki rasa gurih serta tekstur renyah di bagian luar. Meski bahannya sama, cara membuat sambal matah khas Bali bisa berbeda-beda. Baik dari segi jumlah bahan maupun cara membuatnya. Kuliner khas Bali ini menempati posisi berikutnya.

Berbeda dari sambal pada umumnya, sambal matah dibuat dari campuran bahan mentah seperti bawang merah, cabai, serai, minyak, dan perasan jeruk nipis. Salah satu kuliner Jawa timur, lontong mie kombinasi lontong, mie, petis khas, tahu, lento, dan kuah gurih, disempurnakan dengan tauge dan kerupuk. Krupuk menjadi salah satu pelengkap yang paling sering hadir di meja makan masyarakat Indonesia. Makanan renyah ini dibuat dari campuran tepung dan berbagai bahan tambahan yang memberikan cita rasa khas.

Masih dari keluarga krupuk, varian udang berhasil masuk dalam 10 besar. Krupuk udang dibuat dari campuran udang, tepung tapioka, bawang putih, dan bumbu lainnya sebelum dikeringkan dan digoreng. Hidangan khas Sunda ini terkenal dengan penyajian nasi hangat yang dibungkus daun pisang. Aroma daun pisang memberikan cita rasa khas yang menjadi daya tarik utama nasi timbel.

Menutup daftar 10 besar adalah tumis kangkung. Sayuran yang dimasak dengan bawang, cabai, dan berbagai bumbu sederhana ini menjadi salah satu lauk pendamping favorit masyarakat Indonesia. Masuknya berbagai lauk pendamping khas Indonesia dalam daftar TasteAtlas menunjukkan bahwa kekayaan kuliner Nusantara tidak hanya terletak pada makanan utama seperti rendang atau sate. Aneka pelengkap seperti perkedel, tempe mendoan, sambal, hingga krupuk juga berhasil menarik perhatian penikmat kuliner dunia.

Meski demikian, TasteAtlas sendiri menegaskan bahwa daftar peringkat mereka bertujuan untuk memperkenalkan makanan tradisional kepada publik global dan bukan sebagai penilaian final terhadap kualitas suatu kuliner





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Perkedel Tempe Mendoan Nasi Kuning Sambal Tempe Goreng Sambal Matah Lontong Mie Krupuk Krupuk Udang Nasi Timbel Tumis Kangkung Tasteatlas Lauk Pendamping Kuliner Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Timnas Indonesia vs Oman 5 Juni 2026Prediksi Indonesia vs Oman, Skor Indonesia vs Oman, Jadwal Indonesia vs Oman, Siaran langsung Indonesia vs Oman, Head to head Indonesia vs Oman

Read more »

Link Live Streaming Semifinal Polytron Indonesia Open 2026, Perang Saudara di Ganda PutraEmpat wakil Indonesia akan beraksi di babak semifinal Polytron Indonesia Open 2026 dari tiga sektor.

Read more »

Link Live Streaming Semifinal Indonesia Open 2026: Satu Wakil Tuan Rumah Sudah ke FinalSatu wakil Indonesia sudah dipastikan bakal berlaga di final Indonesia Open 2026.

Read more »

Resep Daging Tahu Kuah Santan, Lauk Rumahan Gurih dengan Kuah Kental yang Bikin Nambah NasiResep Daging Tahu Kuah Santan dengan shortplate sapi dan tahu putih dalam kuah santan kental berbumbu. Gurih, praktis, dan cocok untuk menu keluarga.

Read more »