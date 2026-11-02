10 Ide Camilan Jagung Modal Minim untuk Jualan di Sekolah

Rangkuman 10 ide camilan berbahan jagung dengan modal minim. Cocok untuk jualan di sekolah, resepnya mudah dan rasanya bikin nagih.

Jagung adalah bahan pangan yang sangat mudah diolah menjadi berbagai jenis makanan, mulai dari gorengan hingga camilan kukus. Rasanya yang manis gurih alami sangat cocok dikreasikan sebagai variasi makanan yang bikin nagih bagi para konsumen. Bagi yang ingin memulai usaha makanan dengan modal minim, jagung bisa menjadi salah satu bahan yang patut dicoba karena harganya terjangkau dan mudah ditemukan.

Bahan Jagung Mudah Ditemukan

Bahan ini bisa dibeli di pasar tradisional maupun swalayan dengan harga yang variatif tergantung musim. Jagung diolah menjadi beberapa jenis makanan berukuran kecil sehingga mudah dikemas dan dinikmati oleh siapa saja tanpa ribet. Ada banyak 10 camilan lezat berbahan jagung yang bisa dikembangkan untuk jualan di lingkungan sekolah sebagai sumber pendapatan tambahan.

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Langkah berikut adalah ide-ide yang bisa Anda kreasikan di rumah untuk memulai bisnis kuliner sederhana ini. Sumber liputan berasal dari artikel yang dipublikasikan pada hari Senin tanggal 2 November versi Liputan6 sebagai referensi resep yang teruji.

Bakwan Dan Bola Jagung Keju

Bakwan jagung mini bisa menjadi pilihan camilan untuk jualan di sekolah karena bahan pembuatannya mudah ditemukan dan proses pengolahannya sederhana. Jagung manis pipil dicampur dengan tepung terigu, daun bawang, wortel, bawang putih, dan bumbu penyedap secukupnya sesuai selera.

Adonan kemudian digoreng menggunakan minyak panas dengan takaran satu sendok makan agar menghasilkan ukuran kecil yang ideal. Pastikan bagian luar matang dan renyah, sedangkan bagian dalamnya tetap lembut agar tekstur tetap enak saat digigit. Bakwan jagung bisa dikemas dalam plastik makanan atau kertas minyak dengan isi tiga hingga empat buah per porsi.

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Tambahkan saus sambal atau saus tomat dalam kemasan terpisah sebagai pelengkap rasa yang menggugah selera. Perpaduan jagung manis dan keju bisa menghasilkan camilan gurih dengan rasa yang disukai anak-anak di usia sekolah. Bola-bola jagung keju dibuat menggunakan jagung pipil yang dihaluskan sebagian, kemudian dicampur dengan tepung terigu, telur, keju parut, dan sedikit garam.

Setelah adonan tercampur rata, bentuk menjadi bola-bola kecil dengan ukuran yang seragam agar terlihat rapi dan menarik. Goreng menggunakan api sedang hingga bagian luarnya berwarna kuning keemasan dan matang sampai ke bagian dalam secara merata. Untuk menambah variasi rasa, bola-bola jagung bisa diberi taburan bubuk keju atau barbeque setelah digoreng saat masih hangat.

Nugget Dan Keripik Jagung Rumahan

Nugget jagung bisa menjadi alternatif camilan gurih dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam yang unik. Bahan utamanya berupa jagung pipil, telur, tepung terigu, wortel cincang, serta bumbu bawang putih dan garam secukupnya. Campurkan semua bahan secara merata, kemudian tuangkan ke dalam loyang dan kukus hingga adonan matang sempurna.

Setelah dingin, potong menjadi bentuk persegi kecil, celupkan ke dalam telur kocok, lalu baluri tepung panir secara menyeluruh. Nugget bisa disimpan dalam kondisi beku sebelum digoreng sesuai kebutuhan produksi harian yang Anda rencanakan. Cara ini membantu mempersiapkan stok jualan, terutama ketika pesanan mulai meningkat dari teman sekelas.

Sajikan dengan saus tomat atau saus sambal dalam kemasan terpisah untuk menambah cita rasa yang lebih nikmat. Keripik jagung rumahan cocok dijadikan camilan kering yang bisa dikemas dalam plastik kecil untuk dibawa pulang. Bahan pembuatannya terdiri dari tepung maizena atau tepung terigu, jagung manis yang dihaluskan, bawang putih, garam, dan sedikit margarin.

Campurkan seluruh bahan hingga membentuk adonan yang bisa dipipihkan dan mudah dibentuk sesuai keinginan pembeli. Gilas adonan sampai tipis, kemudian potong menjadi bentuk segitiga, persegi, atau sesuai selera yang menarik. Goreng dalam minyak panas hingga kering dan renyah dengan warna yang kecokelatan.

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Jasuke Dan Lumpia Jagung Mini

Setelah keripik dingin, tambahkan bumbu tabur seperti balado, keju, atau barbeque untuk variasi rasa. Pastikan camilan benar-benar dingin sebelum dikemas agar uap panas tidak membuat teksturnya cepat melempem. Jasuke atau jagung susu keju merupakan camilan yang memadukan jagung manis, susu, dan keju yang menyehatkan.

Menu ini cukup praktis karena tidak memerlukan proses penggorengan dan bisa disajikan dalam gelas plastik berukuran kecil. Cara membuatnya dimulai dengan mengukus jagung manis pipil hingga matang dan lembut. Setelah itu, campurkan dengan sedikit margarin dan susu kental manis, kemudian masukkan ke dalam gelas kecil.

Tambahkan parutan keju di bagian atas sebagai pelengkap yang menambah gurih pada camilan kukus ini. Untuk jualan di sekolah, gunakan gelas berukuran mini agar porsinya sesuai untuk sekali makan tanpa membuat kenyang. Perhatikan penyimpanan dan waktu penyajian karena jasuke mengandung bahan yang mudah mengalami penurunan kualitas jika dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang.

Kroket Jagung Dan Kemasan

Lumpia jagung mini bisa dibuat dengan kulit lumpia siap pakai sehingga proses produksinya lebih praktis dan cepat. Isiannya menggunakan jagung pipil, wortel cincang, daun bawang, bawang putih, dan sedikit tepung sebagai pengikat bahan agar tidak hancur. Tumis bahan isian hingga matang dan bumbui sesuai selera agar memiliki rasa yang gurih.

Setelah dingin, letakkan satu sendok kecil isian di atas kulit lumpia, kemudian lipat dan rekatkan menggunakan larutan tepung. Goreng lumpia sampai kulitnya renyah dan berwarna kecokelatan yang menggugah selera pembeli. Ukuran kecil membuat camilan ini mudah dikemas dalam jumlah tiga hingga empat buah per bungkus.

Agar tidak mudah berminyak, tiriskan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke kemasan plastik atau kertas minyak. Kroket jagung juga bisa ditambahkan sebagai variasi lain yang lezat dan bergizi. Semua camilan di atas memiliki potensi pasar yang luas di kalangan pelajar.