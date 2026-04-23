1.780 SPPG Ditangguhkan Sementara, Pemerintah Pastikan Kualitas Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan sementara 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena tidak memenuhi standar higiene, sanitasi, dan pengelolaan limbah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 82,9 juta anak di Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menandatangani prasasti didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) Pemuda Muhammadiyah di Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa, 21 April 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kualitas dan keamanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ambisius. Pemerintah secara serius melakukan peninjauan dan perbaikan terhadap SPPG di seluruh Indonesia, dengan fokus utama pada pemenuhan standar higiene dan sanitasi serta pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Dalam keterangan resminya di Jakarta pada Kamis, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa sebanyak 1.780 SPPG telah ditangguhkan atau dihentikan sementara operasinya.

Penangguhan ini dilakukan terhadap SPPG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Dadan menegaskan bahwa SPPG yang telah mendaftarkan SLHS namun belum menerima sertifikat dalam jangka waktu satu bulan juga akan dihentikan sementara. Langkah ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian dan komitmen pemerintah untuk melindungi kesehatan anak-anak yang menjadi target utama program MBG. Pengawasan juga diperkuat melalui keterlibatan inspektorat untuk menangani permasalahan secara lebih rinci di lapangan.

Seluruh mekanisme ini terus berjalan secara dinamis, dengan target utama meningkatkan kualitas dan efektivitas program sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2026. Jumlah SPPG yang ditangguhkan bersifat fluktuatif dan dapat berubah seiring dengan proses perbaikan yang dilakukan oleh masing-masing SPPG. Saat ini, dari total 26.800 unit SPPG, sekitar 1.780 unit yang dihentikan sementara. Dadan menambahkan bahwa angka ini sangat dinamis dan kemungkinan akan berubah dalam beberapa minggu ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa Program MBG bukan hanya sekadar pemberian makanan, melainkan merupakan investasi strategis dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Program ini menargetkan sekitar 82,9 juta anak di seluruh Indonesia, sebuah skala yang sangat besar dan memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk mencapai keberhasilan. Zulkifli Hasan mengakui bahwa program ini masih dalam tahap penyempurnaan dan terdapat kekurangan di sana-sini, namun pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi adanya masalah yang dapat membahayakan kesehatan anak-anak. Penutupan 1.780 SPPG yang tidak memenuhi standar merupakan langkah perbaikan yang tegas dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program ini. Zulkifli Hasan juga mengimbau kepada seluruh sekolah untuk aktif menyampaikan keluhan jika menemukan layanan yang tidak sesuai standar, baik melalui SPPG maupun melalui fasilitas pengaduan yang disediakan oleh pemerintah.

Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh pihak untuk memastikan program MBG berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi anak-anak Indonesia. Pemerintah akan menindaklanjuti setiap keluhan yang masuk dengan cepat dan tepat. Langkah-langkah perbaikan yang lebih keras akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh SPPG memenuhi standar yang ditetapkan





