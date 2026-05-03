1.164 Siswi Ramaikan MilkLife Soccer Challenge Bekasi Seri 2

Turnamen MilkLife Soccer Challenge Bekasi Seri 2 sukses melibatkan 1.164 siswi SD dan MI, memperkuat ekosistem sepak bola putri. SDN Sukaresmi 06 dan SDN Jatiwaringin 2 berhasil menjadi juara di kategori usia yang berbeda.

Sebanyak 1.164 siswi dari berbagai Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) memeriahkan gelaran MilkLife Soccer Challenge Bekasi Seri 2 yang berlangsung dengan sukses. Antusiasme dan talenta yang melimpah dari para peserta membuat para pelatih menghadapi tantangan besar dalam memilih pemain terbaik untuk membentuk tim All Star.

Turnamen ini, yang merupakan kolaborasi antara Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife, semakin mengukuhkan komitmen dalam memperkuat ekosistem sepak bola putri di Bekasi dan sekitarnya, serta menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga ini di kalangan generasi muda. Kesuksesan seri kedua ini juga mencerminkan peningkatan minat terhadap sepak bola putri, yang sebelumnya mungkin kurang mendapat perhatian. Partisipasi yang meningkat dari 1.036 siswi pada seri sebelumnya menjadi 1.164 siswi menunjukkan bahwa sepak bola putri semakin diminati dan diakui sebagai olahraga yang menjanjikan.

Final yang digelar pada hari Minggu, 3 Mei, di Bekasi International Soccer Field, menyajikan pertandingan-pertandingan yang sengit dan menarik. Pada kategori Kelompok Usia (KU) 12, SDN Sukaresmi 06 berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan SDN Padurenan IV dengan skor 2-0. Gol-gol kemenangan dicetak oleh Saira Clara Devina dan Chacha Adhelia, yang mencetak gol spektakuler dari tengah lapangan. Kemenangan ini menjadi ajang balas dendam bagi SDN Sukaresmi 06, setelah sebelumnya pernah dikalahkan oleh SDN Padurenan IV.

Saira Clara Devina mengungkapkan kegembiraannya atas gol yang berhasil dicetaknya, terutama karena mampu membalas kekalahan timnya. Sementara itu, Septian, pelatih SDN Sukaresmi 06, menyatakan bahwa timnya telah melakukan evaluasi terhadap pertandingan sebelumnya dan berhasil menerapkan strategi yang tepat untuk meraih kemenangan. Di kategori KU 10, persaingan juga sangat ketat. SDN Jatiwaringin 2 berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan SDN Karang Anyar 03 Pagi melalui adu penalti dengan skor 2-0.

Pertandingan sebelumnya berakhir imbang tanpa gol, sehingga penentuan pemenang harus dilakukan melalui adu penalti yang menegangkan. Kedua tim menunjukkan semangat juang yang tinggi, namun pada akhirnya SDN Jatiwaringin 2 berhasil memanfaatkan kesempatan dengan lebih baik. Deputy Program Manager Bakti Olahraga Djarum Foundation, Welly Arisanto, memberikan apresiasi atas peningkatan jumlah peserta dari seri sebelumnya. Beliau menekankan bahwa tren positif ini akan terus didorong dengan melibatkan lebih banyak sekolah untuk mendukung perkembangan sepak bola putri.

Welly Arisanto juga berharap bahwa turnamen ini dapat menjadi wadah bagi para siswi untuk mengembangkan bakat dan minat mereka dalam bidang sepak bola. Pelatih Kepala MLSC Extra Training Bekasi, Joni Setiawan, juga mengakui adanya peningkatan kualitas peserta secara signifikan dibandingkan seri sebelumnya. Joni Setiawan bahkan merasa kesulitan dalam menentukan pemain yang akan mengikuti Extra Training All Star Bekasi, karena banyak pemain yang menunjukkan potensi yang luar biasa.

Hal ini menunjukkan bahwa sepak bola putri di Bekasi memiliki masa depan yang cerah. Kesulitan yang dialami Joni Setiawan dalam memilih pemain juga menjadi bukti bahwa turnamen ini telah berhasil menggali potensi-potensi terpendam dari para siswi. Dengan adanya program Extra Training All Star Bekasi, diharapkan para pemain terpilih dapat terus mengembangkan kemampuan mereka dan menjadi pemain sepak bola putri yang handal.

Turnamen MilkLife Soccer Challenge Bekasi Seri 2 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana untuk menjalin silaturahmi dan mempererat persahabatan antar peserta. Selain itu, turnamen ini juga memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola putri di Indonesia secara keseluruhan





